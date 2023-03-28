Киев засыпало снегом: появились атмосферные фото и видео заснеженной столицы в марте

Столицу Украины Киев во вторник, 28 марта, засыпало снегом. Улицы города буквально погрузли в осадках.

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В сети уже появились атмосферные кадры заснеженной столицы весной. На них видны усыпанные снегом автомобили (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что синоптики предупреждали жителей столицы о грядущих осадках. Вот как на снег в марте отреагировала народный синоптик Наталья Диденко.

"Как прекрасно сбылся прогноз! Кот Апельмон непосредственно наблюдает за снежными плодами своего метеорологического труда. "Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг, треба тісто, а не сніг..." Ничего особенного. Просто 28 марта выпал снег", – отметила Диденко.

К слову, 28 марта, синоптики прогнозировали в Украине резкое изменение погоды. Практически по всей территории страны ожидались осадки, прогнозировались сильные порывы ветра, местами – похолодание. Тепло, по словам метеорологов, вернется в страну только в выходные – 1-2 апреля.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич заявил, что в Украине ожидается значительное похолодание, которое обусловит так называемый Карпатский циклон. 28–29 марта по всей территории страны ударят морозы, а также ожидаются значительные осадки.

Наталья Диденко также сообщала, что на Украину движется циклон, который принесет похолодание и снег.

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