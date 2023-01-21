Карельские националисты создали батальон в составе ВСУ и пообещали бороться за освобождение края от российской оккупации

Актив Карельского национального движения объявил о создании Карельского национального батальона в составе Вооруженных сил Украины. Цель активистов – добиться освобождения Карелии от российской оккупации и независимости края.

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Об этом сообщается в Telegram-канале "КНБ – Карельский Национальный Батальон", который был создан 19 января 2023-го года. Батальон носит имя Василия Левонена – об этом сказано на его шевроне.

Василий Левонен (Укки Вяйнямейнен) – это карельский и финский общественный деятель, который в 1921 году возглавил Карельское восстание против Советской России (1921– 1922).

Сейчас в подразделение набирают добровольцев. К ним есть ряд требований: крепкое здоровье, отсутствие проблем с алкоголем и наркотиками, приверженность традиционным нордическим ценностям, стремление освободить Карелию от оккупации, желание внести вклад в победу над террористическим режимом Владимира Путина.

"Мы выступаем за сплочение и единение всех пассионарных национальных единиц в своем желании и стремлении навсегда сбросить с себя колониальные имперские оковы, сдавившие волю порабощенных Москвой народов", – сказано в сообщении.

В КНБ напомнили о том, что во время Зимней войны (1939 – 1940) между СССР и Финляндией на территории Карелии на стороне Вооруженных сил Финляндии держали оборону украинские части. Ими командовал бывший холодноярский атаман, подполковник Армии УНР Юрий Горлис-Горский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В российской республике Башкортостан местные националисты в анонимном канале объявили о создании вооруженного сопротивления. Они не хотят участвовать в войне против Украины и требуют прекратить мобилизацию в башкирских и татарских деревнях.

– Позже представители Башкирского национального политического центра попросили президента Украины Владимира Зеленского признать Башкортостан оккупированной территорией.

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