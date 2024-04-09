Канализационная тревога в Москве: украинские хакеры уничтожили ИТ-инфраструктуру 'Москоллектора'

Украинские хакеры разрушили ИТ-инфраструктуру российского АО "Москоллектор." Компания отвечает за эксплуатацию подземных водопроводных труб, кабелей связи, силовых кабелей и теплосетей в столице страны-агреосра.

Об этом OBOZ.UA сообщили собственные источники в Службе безопасности Украины. Украинские хакеры выключили 87 тысяч датчиков разных систем оповещения по всей Москве и в Подмосковье.

Кроме того, было уничтожено 70 серверов и по меньшей мере 90 терабайт данных компании, включая электронные письма, резервные копии и контракты.

Согласно информации из источников, за этой операцией стояла приближенная к кибердепартаменту СБУ хакерская группа "BLACKJACK".

В настоящее время работа критической инфраструктуры Москвы полностью парализована, компания не может реагировать на аварии и происшествия. Восстановление ее работы может занять от 15 до 30 суток.

"Пожелаем разных техногенных катастроф в Москве в эти дни", – отметили источники.

Недавно украинские хакеры совершили масштабную атаку на более чем 100 российских веб-сайтов. Это привело к значительным финансовым потерям, которые оцениваются в миллиарды долларов.

В прошлый раз украинские хакеры "BO Team" сломали крупнейший из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ - "Планета". В результате был уничтожен беспрецедентный массив информации, в частности, наработанные годами уникальные исследования, а также метео- и спутниковые данные, которые использовали минобороны РФ, "Роскосмос" и другие структуры страны-агрессоры.

Также киберспециалисты ГУР удачно атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.