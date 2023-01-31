Какой на самом деле рост у Путина: что президент РФ прячет за высоким каблуком и фотошопом

В не столь уж долгой истории России было достаточно много диковин и тайн. Но вряд ли в учебниках вы найдете нечто удивительнее, чем данные о росте президента-агрессора РФ Владимира Путин. Сложно сказать, то ли "прислуга" не слишком старается, подбирая руководителю Кремля двойников, то ли сам он порой стремится прыгнуть выше головы, но факт остается фактом – иногда мы видим Путина-коротыша, а иногда – почти гиганта.

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OBOZREVATEL объясняет, как это происходит и показывает знаковые фото с Путиным.

Какой рост Путин

Официальной информации о росте Путина нет. Неофициально известно о то ли 168 то ли 170 сантиметрах. Однако есть данные и о том, что рост Путина может быть ближе к 152 см. А все остальное – только фокусы с правильной постановкой кадра, а также достаточной высотой каблука. Именно из-за последних Путин уже неоднократно становился посмешищем в сети.

При этом средний рост мужчин в России – 175,4 см, а женщин – 165,3 см. Поэтому здесь даже сложно сказать, к какому из полов ближе Путин.

На рост Путина, как известно, вполне мог повлиять и возраст. Кремлевскому диктатору в октябре 2023 года будет 71 год, в то время как медицински доказано, что после 40-летия человек каждые 10 лет теряет около сантиметра. Это связано с возрастными изменениями в костях, мышцах и суставах.

Поэтому в зависимости от ситуации человек с возрастом может потерять от 2,5 до 7,5 сантиметров. Это можно предотвратить, если быть физически активным и лечить кости, но в СМИ неоднократно попадали кадры болезненных конвульсий Путина, поэтому говорить о том, что он в хорошем физическом состоянии – не стоит.

Вот и попробуйте тут вычислить, какой на самом деле рост Путина.

Двойники, каблуки, "правильная" перспектива

Слухи о двойниках Путина ходят в сети уже давно. Их даже различают по фактуре лица, родинкам и другим признакам. Более того, о двойниках Путина откровенно говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

Но различает их еще и то, что у них разный рост. Поэтому один и тот же Путин может быть как коротышкой, так и мужчиной среднего роста.

Есть, правда, и другие варианты того, почему рост Путина "скачет". И дело здесь совсем не в знаменитой украинской кричалке… Причина в туфлях на платформе, или в туфлях на каблуке, в которых российский диктатор появляется все чаще и чаще. Последний казус с каблуками случился в конце января 2023 года во время встречи со студентами.

Иногда бывает и совсем абсурдный вариант, когда в Кремле открыто увеличивают шефа в фотошопе, прибавляя ему визуальный "вес" рядом с высокими коллегами.

Именно поэтому странным образом рядом с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом (185 см роста) оказался Путин, который не слишком проигрывает в росте своему визави. Монтаж стал очевидным, когда фото со встречи также опубликовала турецкая сторона.

Еще один действенный метод, чтобы обмануть всех – приставить к Путину "правильного" фотографа. Профессионал своего дела знает, что кремлевского тирана нужно снимать "с пола", визуально удлиняя телосложение президента-коротышки.

Также фотографу важно поймать Путина на первом плане, когда более высокие участники фото теряют в росте из-за невыгодного композиционного положения. Главное, чтобы Путин был в выигрыше.

Последняя беспроигрышная уловка – поставить Путина в центр композиции, разместив рядом низеньких девушек, а более высоких парней отправить на задний план. Так президент-тиран становится не только политиком высокого полета, но тем еще мачо. Все, как он любит.

Почему Путин просто не может быть коротышкой?

Вероятно, причина кроется в безразмерном его президенте РФ, на которое давит "комплекс Наполеона". Ведь вряд ли среднестатистический россиянин, по ночам мечтающий об империи, спити и видит, чтобы ее возглавлял коротышка. Конечно, Путин должен быть самым высоким, сильным, умным и, желательно, бессмертным. Ведь "если не Путин, то кто" еще поднимет Россию с колен.

Вероятно также на Путина давят и подростковые обиды, на которые ранее уже указывали психологи. Вероятно из-за детских неудач он стремится быть самым-самым хотя бы во взрослой жизни. Жаль, что для этого приходится убивать своих и чужих.