Путин опять опозорился с туфлями на каблуке. Фото

Российский диктатор Владимир Путин снова продемонстрировал всем свои комплексы, связанные с внешностью. В очередной раз он обул туфли с высоким каблуком, чтобы визуально увеличить свой рост.

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В этот раз Путин вышел в таком виде во время визита в Ломоносовский научный центр. Здесь он сфотографировался с его сотрудниками, а кадры опубликовали российские СМИ.

Обувь российского президента сразу стала объектом повышенного внимания в социальных сетях. Отметим, что рост Путина составляет 170 сантиметров.

Разумеется, невысокий рост не является критическим внешним недостатком, и точно не влияет на политику государства. Однако колоссальное значение имеет, когда диктатор обладает психологическими комплексами с детства, именно это и выдает Путина "с потрохами".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Путин не впервые и давно выходит в люди в обуви, которая визуально увеличивает его рост. Обычно такие фото всегда веселят не только украинцев, но и людей по всему миру, которые весьма иронично относятся к образу альфа-самца, который федеральная пропаганда пытается насаждать с переменным успехом.