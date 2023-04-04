Как на самом деле убили Татарского: в сети распространяется новая ''версия'' в исполнении испанского комика. Видео

Мемный испанец-хохотун Хуан Хойя Борха с того света "рассказал" собственную версию ликвидации российского "военного корреспондента" Владлена Татарского. Досталось от испанского комика и "Повару Путина" Евгению Пригожину.

Видео дня

В сети распространяется пародия на видео испанского комика Хуана Борха, который, как известно, скончался в 2021 году. Однако его слава продолжает жить и поклонники испанца-Хохотуна создают новые мемы с его участием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В этот раз Хуан Борха с того света повеселил публику рассказом о том, как "поджарился" Владлен Татарский.

"Значит сидим мы все в кафе, слушаем Татарского. Все сидят с важными лицами, слушают. Как вдруг Татарскому говорят: "Владен, тебе здесь девушка статуэтку принесла, будет вручать под аплодисменты. Только ее не пропускают, говорят, что может у нее там бомба или еще что-то. Время сейчас неспокойное. Может, давай ее тщательно проверим?". И тут Владлен говорит: "Пропусти, заодно и проверим!", – захохотал "Борха" повторяя: "Проверим!".

"Дебилы, мля! И тут как *банет, только п*сюны по всем стенам", – продолжил Хохотун, отметив, что Татарский сразу "зажарился", хотя "кабан он приличный".

А в российских новостях снова написали, что был "хлопок", а Пригожин в десятый раз взял Бахмут и "установил там тряпку для Татарского", завершил свой рассказ испанец-Хохотун.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось подробное видео, как Татарский получал "билет на концерт Кобзона". На кадрах видно, что статуэтка, в которой была взрывчатка, взорвалась прямо в руках Татарского.

Подробнее о том, кем был Татарский, можно прочитать в нашей статье по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!