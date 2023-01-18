''Как дальше жить, не представляю'': Лавров внезапно заговорил об окончании войны против Украины

У кремлевского диктатора Владимира Путина внезапно заговорили об окончании войны против Украины. Правда, министр иностранных дел России Сергей Лавров не представляет, как жить дальше после этого.

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Такое заявление он сделал на пресс-конференции. Соответствующее видео было опубликовано российскими пропагандистами.

Так, Лавров пообещал, что "война когда-нибудь закончится", а Москва якобы сможет "отстоять правду".

"Война когда-нибудь закончится, мы все равно отстоим свою правду, но как дальше жить, я пока не представляю себе. Все будет зависеть от того, какие выводы сделает Европа", – сказал он.

Недавно в российском Кремле заявили, что "нет перспектив" мирных переговоров с Украиной. В то же время достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями – является лучшим для Москвы вариантом.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, планы Кремля остаются неизменными. Российское руководство будет продолжать силовым путем склонять украинские власти к переговорам.

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