''Перспектив нет'': в Кремле оценили вероятность переговоров с Украиной и заговорили о ситуации в Соледаре

В российском Кремле заявили, что "нет перспектив" мирных переговоров с Украиной. В то же время достижение целей мирными, политико-дипломатическими путями – является лучшим для Москвы вариантом.

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Соответствующее заявление сделал спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщили росСМИ. При этом в невозможности переговоров России и Украины он традиционно обвинил наше государство и страны Запада.

"Но в условиях, когда законы Украины запрещают президенту Украины вести с нами какие-либо контакты или вести с нами какой-то диалог, в условиях, когда западники, очевидно, не склонны разрешать Киеву какую-то гибкость в этом вопросе, говорить о том, что есть какие-то перспективы, пока не приходится", – сказал Песков.

Он также прокомментировал ситуацию на фронте, в частности в районе Соледара Донецкой области. Спикер Кремля заявил, что говорить об "успехе" военных действий оккупантов можно будет тогда, когда они достигнут "поставленной цели спецоперации". По его словам, "тактические успехи" тоже очень важны, но призвал дождаться официальных заявлений по "освобождению" города.

Напомним: в американском Институте изучения войны заявили, что российские войска провели наземные атаки на линии фронта в Донецкой области и добились некоторых успехов в районе Соледара. Однако они не захватили весь город, несмотря на ложные заявления кремлевских пропагандистов о том, что Соледар якобы взят, а Бахмут неизбежно окажется в окружении.

Со своей стороны представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый заявил, что заявления российских военных о захвате Соледара в Донецкой области не соответствуют действительности. Город до сих пор находится под контролем Сил обороны Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– украинский солдат из 46-й аэромобильной бригады, защищающий нашу страну в восточном городе Соледар, рассказал, что ситуация "критическая". По его словам, есть большая серая зона, а позиции каждый день переходят из рук в руки;

– 10 января владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин распространил фейк о том, что российские окупанты якобы "взяли под контроль" украинский Соледар Донецкой области. Журналист Юрий Бутусов опроверг это, отметив: окружения Сил обороны в этом районе нет.

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