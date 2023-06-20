"Как бы мы не получили бы за это": российские пропагандисты забыли выключить трансляцию и "спалились". Видео
Пропагандисты кремлевского радио "Комсомольская правда" случайно проговорились о том, что их наказывают за "неправильные" слова в эфире. Забыв отключить онлайн-трансляцию, один из них стал обвинять коллегу в том, что тот напрасно заявил об опасности купания в Черном море из-за подрыва Каховской ГЭС.
Фрагмент видео разлетелся по сети. На кадрах пропагандисты обсуждают, стоит ли было поднимать вопрос о том, что во всем Черном море теперь нельзя купаться (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В итоге аудитория радиостанции услышала нервный диалог:
– Можно ли было, стоило ли даже, я бы так сказал, об этом говорить?
– Что в Одессе нельзя купаться в море?
– Ну, ты вообще сказал, б***ь, нельзя соваться в Черное море. Я че-то о***л от твоих заявлений, если честно. Как бы мы п***ы не получили за это. А то мы и так уже вчера получили.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, затопило десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.
– По предварительным данным, только в Олешках погибло более 500 мирных жителей.
– После подрыва оккупантами Каховской ГЭС море на пляжах в Одессе не только выбросило на берег груды мусора, но и начало цвести. В воде были выявлены ротавирус и сальмонелла.
– На пляжах Одессы люди находят домашнюю утварь, подушки, матрасы, пеноблоки, доски, целые деревья, тела животных и погибшую рыбу.
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