'Как бы мы не получили бы за это': российские пропагандисты забыли выключить трансляцию и 'спалились'. Видео

Пропагандисты кремлевского радио "Комсомольская правда" случайно проговорились о том, что их наказывают за "неправильные" слова в эфире. Забыв отключить онлайн-трансляцию, один из них стал обвинять коллегу в том, что тот напрасно заявил об опасности купания в Черном море из-за подрыва Каховской ГЭС.

Видео дня

Фрагмент видео разлетелся по сети. На кадрах пропагандисты обсуждают, стоит ли было поднимать вопрос о том, что во всем Черном море теперь нельзя купаться (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В итоге аудитория радиостанции услышала нервный диалог:

– Можно ли было, стоило ли даже, я бы так сказал, об этом говорить?

– Что в Одессе нельзя купаться в море?

– Ну, ты вообще сказал, б***ь, нельзя соваться в Черное море. Я че-то о***л от твоих заявлений, если честно. Как бы мы п***ы не получили за это. А то мы и так уже вчера получили.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС, затопило десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

– По предварительным данным, только в Олешках погибло более 500 мирных жителей.

– После подрыва оккупантами Каховской ГЭС море на пляжах в Одессе не только выбросило на берег груды мусора, но и начало цвести. В воде были выявлены ротавирус и сальмонелла.

– На пляжах Одессы люди находят домашнюю утварь, подушки, матрасы, пеноблоки, доски, целые деревья, тела животных и погибшую рыбу.