Уже не Черное: море в Одессе 'зацвело' токсичными бактериями, специалисты объяснили причину. Фото

В результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС 6 июня, море на пляжах в Одессе не только выбрасывает на берег огромное количество мусора, но и начинает цвести. Вода поменяла свой цвет и стала густой. Как сообщили эксперты, холера в водах Черного моря не зафиксирована, но выявлены положительные результаты РНК ротавируса А и ДНК сальмонеллы.

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Кадрами побережья делятся местные Telegram-каналы. На пляже "Ланжерон" зафиксировано превышение взвешенных веществ в 1,6 раза, а железа – в 2 раза. Соленость воды ниже нормы в 2,6 раза (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, сотрудница Украинского научного центра экологии моря Галина Теренько сообщила в своем Facebook, что Одесский залив зацвел целым комплексом потенциально токсичных цианобактерий. Она подчеркнула, специалисты продолжают изучать затоку.

"На этот раз "компанию" массивным пучкам Aphanizomenon flos-aquae составили колонии Dolichospermum flos-aquae и ценобии микроцистис Microcystis aeruginosa, при солености морской воды 5,1 промилле и температуре 19 градусов. Кстати, Nodularia spumigenа мы не обнаружили, поскольку этот вид цианобактерий относится к морским и предпочитает высшую соленость воды", – отметила Теренько.

В мэрии отмечают, что санэпидемситуация находится под постоянным контролем. Купаться в море запрещают, ведь это может негативно отразиться на здоровье.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что в Одессе люди массово отдыхают на пляжах, несмотря на запрет властей. Они предупреждали – существует высокая минная опасность. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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