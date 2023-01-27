Кадыров загорает в Дубае, а Медведев – в Турции: СМИ рассказали, где отдыхает российская элита в разгар войны

В январе представители так называемой "политической элиты" РФ продолжали делать воинствующие заявления в своих соцсетях. Вот только посты в поддержку войны против Украины, исполненные угроз в адрес Запада, они сочиняли вовсе не в родных пенатах, а из-за границы, куда представители "сверхдержавы" отправились на отдых, некоторые – уже во второй раз с начала 2023 года.

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Угрожавший миру ядерной войной глава Чечни Рамзан Кадыров за последнюю неделю успел побывать в Таиланде и ОАЭ, а заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассыпался в оскорблениях в адрес лидеров государств Восточной Европы с курорта в Турции. Об этом пишет российский оппозиционный Telegram-канал "Можем объяснить".

По данным российских журналистов, воинствующие представители власти РФ продолжают отдыхать и после завершения новогодних "каникул". Бизнес-джеты "первых лиц" России летали на южные курорты в течение всего января.

Так, глава Чечни Рамзан Кадыров 17 января заявил, что РФ хватит сил на войну со всем миром, и попытался угрожать ядерным оружием – и пообещал россиянам, что они точно "попадут в рай", если РФ начнет ядерную войну. Пока россияне ждут обещанного "рая", сам Кадыров устроил себе "райский отдых". Только за последнюю неделю, как установили журналисты "Можем объяснить", он успел побывать в Таиланде и в ОАЭ.

"24 января его (Кадырова. – Ред.) самолет Airbus A319 вылетел из Грозного и спустя несколько часов приземлился в столице Таиланда. Там лайнер Кадырова стоимостью 80 млн долларов находился следующие два дня. А утром 26 января Airbus A319 вылетел из Бангока в Дубай. По данным журналистов, в ОАЭ у него есть собственная вилла. Согласно данным трекеров, самолет Кадырова до сих пор находится там", – отмечено в сообщении.

А воинственно настроенный и постоянно грозящий всему миру "борец с сатаной" Дмитрий Медведев решил понежиться на солнышке в Турции.

"9 января, то есть в первый рабочий день, его лайнер Bombardier Global приземлился в Турции. В то же время в его телеграмм-канале появился очередной пост с оскорблениями в адрес президентов Украины, Литвы и Польши. "Трое убогих из Варшавы, Вильнюса и Киева, страдающих от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей, собрались во Львове. И молятся, как выяснилось, на танки", – написал Медведев. Его лайнер Bombardier улетел из Турции только 13 января. Зато теперь понятно, откуда у Медведева такой загар", – пишут журналисты.

Турецкие каникулы устроил себе и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Он немного полетал по России, а после – махнул на 9 дней в Турцию.

"Самый богатый российский министр Денис Мантуров сейчас активно летает по России. Как следует из данных Flightradar, за последние недели его самолет Sukhoi Superjet посетил Сочи, Пермь и Москву. Но для новогоднего отдыха глава Минпромторга выбрал Турцию. 3 января его самолет Sukhoi Superjet приземлился в Стамбуле, где находился следующие 9 дней. Чиновник прогулял первые рабочие дни – его бизнес-джет вернулся в Москву лишь 12 января", – пишут журналисты.

Впрочем, пишет "Можем объяснить", некоторые из российских топ-чиновников оказались умнее перечисленных и побеспокоились о том, чтобы беспрепятственно летать в ненавистную Европу заблаговременно. В частности, пишет паблик, глава Ростеха Сергей Чемезов перерегистрировал свой самолет Boeing 737−700 стоимостью 80 млн долларов с России на Сербию. После этого лайнер смог путешествовать по Европе.

Напомним, упомянутые "каникулы" у российских чиновников – не первые в этом году. К примеру, рьяный сторонник войны против Украины Кадыров провел новогодние праздники в Дубае, куда прилетел на собственном лайнере за $80 млн. В это время российские мобилизованные массово гибли на захватнической войне в Украине.

Да и дочери министра обороны Сергея Шойгу потери РФ на фронте ничуть не испортили настроения перед заграничным отпуском. Пока ее отец отправлял россиян на смерть, Ксения Шойгу весело провела новогодние каникулы в Дубае.