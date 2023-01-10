Дочь Шойгу провела новогодние каникулы в Дубае, пока ее отец бросает ''мобиков'' на смерть в Украине – СМИ

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения на новогодние праздники отправилась в Дубай. Пока на фронте в Украине гибнут тысячи мобилизованных россиян, которых туда отправил ее отец, Шойгу-младшая устроила себе яркие каникулы.

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Об этом пишет российское издание "Медуза". Заграничный отдых дочери министра обороны РФ "спалил" отдыхающий в ОАЭ депутат из Вологодской области Денис Долженко.

Вологодский депутат на новогодние праздники отправился в Дубай и 6 января опубликовал в соцсетях фото оттуда с издевательским комментарием и геолокацией Dubai Marina – за что на него тут же обрушился "праведный гнев" записных российских "патриотов", включая секретаря генсовета провластной партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

Турчак, ранее угрожавший другому местному депутату "кувалдой Вагнера" за отпуск в Мексике, Долженко пригрозил исключить из партии. Правда, сделать этого не смог, поскольку любитель "пробежек" в теплых странах никогда не имел партбилета "Единой России".

А уже на следующий день Долженко опубликовал новое фото, на котором он изображен в компании дочери Шойгу Ксении. И хотя вологодский депутат сопроводит фото геотэгом "Вологда" – ни фон фотографии, ни легкая летняя одежда позирующих на ней людей с пребыванием в заснеженной России не вяжутся.

"SOTA, изучив этот снимок, пришла к выводу, что он был сделан также в Дубае – в одном из торговых центров", – пишет "Медуза".

Примечательно, что под фото на странице Долженко россияне возмущаются, мол, как вологодский депутат может отдыхать за границей, когда "наши мальчики гибнут на фронте". А вот новогодние дубайские каникулы дочери Шойгу, который прямо ответственен за отправку "мальчиков" воевать на территории чужой страны, их, судя по комментариям, не беспокоят.

Ранее сообщалось, что генсек "Единой России" пригрозил "кувалдой" депутатам, похваставшимся отдыхом в Мексике, если те не сложит с себя депутатские полномочия.

А вот новогодние выходные за границей главы Чечни Рамзана Кадырова и ряда других топ-чиновников РФ Турчака не беспокоят. Так, к примеру, главный "пехотинец Путина" Кадыров летал в Дубай на личном лайнере стоимостью 80 млн долларов.