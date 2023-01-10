newspaper
img

Дочь Шойгу провела новогодние каникулы в Дубае, пока ее отец бросает "мобиков" на смерть в Украине – СМИ

Лилия Рагуцкая
Новости России
2 минуты
4,6 т.
Дочь Шойгу провела новогодние каникулы в Дубае, пока ее отец бросает 'мобиков' на смерть в Украине – СМИ

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения на новогодние праздники отправилась в Дубай. Пока на фронте в Украине гибнут тысячи мобилизованных россиян, которых туда отправил ее отец, Шойгу-младшая устроила себе яркие каникулы.

Видео дня

Об этом пишет российское издание "Медуза". Заграничный отдых дочери министра обороны РФ "спалил" отдыхающий в ОАЭ депутат из Вологодской области Денис Долженко.

Вологодский депутат на новогодние праздники отправился в Дубай и 6 января опубликовал в соцсетях фото оттуда с издевательским комментарием и геолокацией Dubai Marina – за что на него тут же обрушился "праведный гнев" записных российских "патриотов", включая секретаря генсовета провластной партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

Дочь Шойгу провела новогодние каникулы в Дубае, пока ее отец бросает ''мобиков'' на смерть в Украине – СМИ

Турчак, ранее угрожавший другому местному депутату "кувалдой Вагнера" за отпуск в Мексике, Долженко пригрозил исключить из партии. Правда, сделать этого не смог, поскольку любитель "пробежек" в теплых странах никогда не имел партбилета "Единой России".

А уже на следующий день Долженко опубликовал новое фото, на котором он изображен в компании дочери Шойгу Ксении. И хотя вологодский депутат сопроводит фото геотэгом "Вологда" – ни фон фотографии, ни легкая летняя одежда позирующих на ней людей с пребыванием в заснеженной России не вяжутся.

Дочь Шойгу провела новогодние каникулы в Дубае, пока ее отец бросает ''мобиков'' на смерть в Украине – СМИ

"SOTA, изучив этот снимок, пришла к выводу, что он был сделан также в Дубае – в одном из торговых центров", – пишет "Медуза".

Дочь Шойгу провела новогодние каникулы в Дубае, пока ее отец бросает ''мобиков'' на смерть в Украине – СМИ

Примечательно, что под фото на странице Долженко россияне возмущаются, мол, как вологодский депутат может отдыхать за границей, когда "наши мальчики гибнут на фронте". А вот новогодние дубайские каникулы дочери Шойгу, который прямо ответственен за отправку "мальчиков" воевать на территории чужой страны, их, судя по комментариям, не беспокоят.

Дочь Шойгу провела новогодние каникулы в Дубае, пока ее отец бросает ''мобиков'' на смерть в Украине – СМИ

Ранее сообщалось, что генсек "Единой России" пригрозил "кувалдой" депутатам, похваставшимся отдыхом в Мексике, если те не сложит с себя депутатские полномочия.

А вот новогодние выходные за границей главы Чечни Рамзана Кадырова и ряда других топ-чиновников РФ Турчака не беспокоят. Так, к примеру, главный "пехотинец Путина" Кадыров летал в Дубай на личном лайнере стоимостью 80 млн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!​​​​​​​