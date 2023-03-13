Кадыров после слухов о болезни появился на встрече с Путиным со "шпаргалкой" об "успехах". Видео
Глава Чечни Рамзан Кадыров после слухов о болезни появился на встрече с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Российскому президенту он принес "шпаргалку" об "успехах" Чечни.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ. Они также опубликовали соответствующее видео.
Так, на вопрос диктатора, как обстоят дела в Чечне, Кадыров заявил, что "всё очень неплохо". После этого он попросил у Путина разрешения "чуть похвастаться". В этом контексте Кадыров заявил, что в прошлом году Чечня якобы заняла "ведущие места и позиции в различных сферах".
При этом он был вынужден читать с листочка явно непонятные для него "успехи". Примечательно, что текст Кадырову написали заглавными буквами.
Кроме того, он вспомнил и о войне в Украине, в которой принимают участие "бойцы Чеченской Республики". Кадыров заверил, что жители региона полностью поддерживают войну, которую в стране-агрессоре называют "специальной военной операцией". Со своей стороны, Путин сказал Кадырову передать оккупантам из Чечни "самые наилучшие слова".
Стоит отметить, что 6 марта Кадыров после слухов о болезни впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор.
Напомним, уже несколько недель ходят слухи о здоровье лидера Чечни 46-летнего Рамзана Кадырова. Похоже, что у него проблемы с почками. За последние несколько месяцев Рамзан Кадыров сильно прибавил в весе, он выглядит очень мрачным, а в своих видео часто не может открыть глаза.
То, что Кадыров время от времени выглядит энергичным и подвижным, приписывают употреблению им стимуляторов. Говорят, что теперь чеченский диктатор зависит от этого и других лекарств.
Ранее СМИ писали, что Кадыров отдыхает за границей, пока "мобики" из Чечни гибнут на фронте в Украине. В частности, чеченский лидер провел новогодние праздники в Дубае, куда прилетел на собственном лайнере за $80 млн.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в 90-х годах. Он утверждает, что ныне Чечня не может существовать без России, потому что сама себя она тогда не прокормит.
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