Кадыров пообещал $1 млн за данные о батальонах имени шейха Мансура и Дудаева, воюющих против РФ в Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обьявил личную войну землякам, которые воюют в Украине на стороне Сил обороны против российских оккупантов. За данные о них он обещает награду в миллион долларов.

Речь идет о членах батальонов имени шейха Мансура и Дудаева. Заявление приспешник Кремля записал на аудио, которое выложил в своем Telegram-канале.

"Меня интересует, где сейчас эти патриоты, которые говорили: приезжайте, мы всех вас уничтожим", – сказал Кадыров.

Причем заявления этих чеченцев он назвал "красивой басней". Ведь, по его мнению, члены этих батальонов "только петь умеют и больше ничего".

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Также глава Чечни утверждает, якобы его бойцы нашли в Мариуполе удостоверение командира батальона имени шейха Мансура. Веря в свои высказывания, он добавил, что тот "бежал оттуда, как курица".

За любые данные об обоих батальонах и их представителях Кадыров пообещал большую награду. Правда, уточнил, что ее выдаст не он, а "меценат", готовый пожертвовать деньги на "благое дело". К содействию же призвал своих подписчиков из соцсетей и даже СБУ.

"Короче, объявляю $1 млн тому, кто скажет, где находятся эти так называемые шейхмансуровский и дудаевский батальоны. Информация должна быть 100%. Ми не должны их упустить", – высказался глава Чечни.

Он убежден, что указанные им чеченцы "должны попросить прощение у своего народа" и всех мусульман.

"Или же головы на отсечение", – пригрозил Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чеченский лидер, чьи боевики воюют в Украине на стороне РФ, анонсировал очередную попытку взятия комбината "Азовсталь" в Мариуполе. Кадыров называл это "радостным известием".