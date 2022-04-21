Кадыров анонсировал очередное взятие 'Азовстали'

Глава Чечни Рамзан Кадыров, чьи боевики воюют в Украине на стороне РФ, анонсировал новую попытку взятия завода "Азовсталь" в Мариуполе. Он назвал это "радостной вестью".

Пытаться захватывать "Азовсталь" оккупанты планируют в четверг, 21 апреля. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, записав голосовое сообщение.

"До обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооруженных сил РФ. Все готово, стратегия готова, воины готовы. Только нужно время дон, и все", – заявил он.

Кадыров также озвучил свою несбыточную мечту – чтобы в Донецкой и Луганской областях "больше не было шайтанов и нациков". Так он, судя по всему, называет украинских защитников.

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Главарь военных преступников также выдал заявление, что "воин – самый добрый человек" и призвал украинских военных сложить оружие.

Напомним: завод "Азовсталь", где находятся украинские воины, оказался неприступной крепостью для захватчиков. Поэтому они собираются сравнять предприятие с землей вместе с сотнями мирных граждан, которые нашли там убежище от непрерывных обстрелов и бомбардировок города. О таком приказе командования сказал один из российских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты не прекращают бомбардировок Мариуполя. Под завалами завода "Азовсталь" остаются сотни людей: как военные, так и мирные жители.