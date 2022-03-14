Кадыров похвастался, что был в Гостомеле

Глава Чечни Рамзан Кадыров, всячески поддерживающий российское вторжение в Украину, заявил, что был в Гостомеле. Он бросил вызов украинской разведке и пригрозил, мол, "уже может быть в Киеве".

Об этом говорится в его Telegram-канале. Там чеченец опубликовал видео, утверждая, что его сняли именно в городе в 25 км от украинской столицы.

"На видео мы в Гостомеле. На днях были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а сейчас еще ближе, и догадайтесь, насколько близко мы приблизились. Внесу интригу: а может, мы уже в Киеве и только ждем нужной команды?" – высказался Кадыров в ответ на заголовок неизвестного СМИ о том, что "украинская разведка получает информацию из разных источников о его возможном местонахождении".

Видео дня

Отметим: специальные отряды кадыровцев стояли на киевском направлении – Киевское море, Ирпень, Гостомель, Буча. Данные о том, что глава Чечни сейчас находится в Украине, не подтверждены. Вместе с тем его якобы "путешествие" в нашу страну освещают пропагандистские росСМИ. Среди них РИА Новости, "РБК" и "Комсомольская правда".

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что информация о местонахождении Кадырова проверяется, но за день до публикации упомянутого видео из Гостомеля его видели в Грозном.

В ответ на это Кадыров пригрозил: "ты не видел съемки, должен ли я постучаться в твою дверь?".

Арестович же отмечает, что если присутствие главы Чечни будет подтверждено под Киевом, то Вооруженные силы Украины уничтожат его.

Напомним: силовики из РФ передали украинской разведке данные о командирах из Чечни, принимающих непосредственное участие в попытке оккупации нашей страны. Кроме того, эти кадыровцы совершили военные преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Кадыров жаловался, что "банде**вцы" в Украине вооружены до зубов. Тогда он призвал Путина начать "крупномасштабную операцию".

Также глава Чечни обозвал настоящими фашистами бойцов ВСУ за то, что звонят по телефону родителям погибших российских оккупантов и сообщают им о смерти сына. Кадыров заявил, мол, "это мерзкие и низкие методы психологического воздействия".

Кроме того, он предлагал $500 тысяч за голову каждого "командира украинских националистических батальонов". Лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий резко ответил ему фразой "приди и возьми", добавив, что "Кадыров сдохнет и так, его будут убивать не за деньги".

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