Кадыров пожаловался на злых украинцев, которые сообщают родственникам о смертях российских оккупантов

Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров обозвал настоящими фашистами украинских солдат, которые звонят родителям погибших солдат ВС РФ и сообщают им о смерти сына. По мнению политика, это "мерзкие и низкие методы психологического воздействия".

Слова Кадырова передает агентство РИА. Он посетовал на "банды бандеровцев", которые находят контактные телефоны родственников убитых российских военных в каких-то открытых базах через интернет.

"Они, используя общедоступные базы телефонов, обзванивают родственников военнослужащих и сообщают им об их смерти. Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь", – цитируют слова чеченского главы.

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На самом деле украинские десантники действительно сообщают родителям, потерявшим сына во время ожесточенных, но успешных боев в Украине, о главной утрате в их жизни. Для этого они извлекают мобильные телефоны у самих покойных и звонят по номерам, подписанных как "мама", "папа", "тетя" и другими родственными названиями.

Бойцы это делают исключительно из чувства гуманности и справедливости, поскольку Минобороны РФ держит в секрете реальную цифру погибших россиян в Украине и родители убитых могут долгое время даже не подозревать, что их ребенка нет в живых, что он стал "пушечным мясом".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, командир полка "Азов" Андрей Билецкий обратился к Кадырову по случаю того, что последний назначил награду за голову украинских солдат – 500 тыс. долл. США за каждую.

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