"Ты сдохнешь и так, тебя будут убивать не за деньги": Белецкий ответил Кадырову на заявление о долларах "за головы" украинцев

София Закревская
Общество
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'Ты сдохнешь и так, тебя будут убивать не за деньги': Белецкий ответил Кадырову на заявление о долларах 'за головы' украинцев
nosound
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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил за председателя каждого командира украинских националистических батальонов по 500 тысяч долларов. Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий ответил ему фразой "приди и возьми".

Он также добавил, что сам бы за голову Кадырова не дал бы ни копейки. Видео с его обращением было опубликовано в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

"Ты сдохнешь и так, тебя будут убивать не за деньги, тебя будут убивать, потому что вы пришли на нашу землю. Живи с этим. И поверь, эта жизнь будет не такой уж долгой", – сказал Белецкий.

Скриншот поста Кадырова.
Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, представители территориальной обороны Чернигова обратились к главе Чечни Рамзану Кадырову. Они сказали, что российские кафиры, среди которых есть и кадыровцы, способны воевать только с мирным населением Украины, и пригрозили захватчикам последствиями агрессии.

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