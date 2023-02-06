Кадыров начал удаленно руководить Чечней из Дубая и Мальдив: высокие должности в республике отдает своим родственникам – СМИ

Глава Чечни Рамзан Кадыров якобы передал республику в управление близким людям, назначив родственников на высокие должности. Сам же начал руководить страной из Мальдив и Дубая.

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О том, что чеченский лидер "окончательно перешел на удаленный режим работы", написал Telegram-канал "Можем объяснить". По его данным, Кадыров не появлялся перед фотокамерами аж с 29 января, когда принял участие в открытии МФК в Грозном.

Далее, указывают журналисты, 2 февраля в Telegram-канале политика появился пост якобы из столицы Чечни, но он, вероятно, был фейковім, поскольку на тот момент телерадиокомпания "Грозный" уже больше недели не показывала чеченского лидера.

"Почти все это время глава республики и не находился в Чечне. 1 февраля его самолет Airbus ACJ319 улетел из Грозного в Москву. А на следующий день отправился на Мальдивы. На джете с бортовым номером RA-73417 регулярно отключают маячки, однако ряд сервисов все же отследили борт. Лишь накануне, 5 февраля, его заметили рядом с Махачкалой. Где сейчас находится самолет за $80 млн – неизвестно", – отмечают журналисты.

По их данным, из Мальдив Кадыров назначил на высокий пост своего очередного родственника. Так, 2 февраля министром имущественных и земельных отношений Чечни стал его племянник – Хамзат Кадыров. Об этом чеченский лидер тоже сообщил не лично, а на своей странице во "ВКонтакте".

"Кому доверяю, того и назначаю", – прокомментировал он перестановки.

Отмечается, что лишь в январе-феврале Рамзан Кадыров провел вне республики по меньшей мере две недели. В начале года его Airbus ACJ319 находился в Дубае – тогда Кадыров тоже не появлялся перед камерами, а канал "Грозный" лишь цитировал его посты в соцсетях.

"Глава Чечни отдал республику в управление своих родственников. В ноябре он назначил своего племянника Ибрагима Закриева главой объединенных министерств имущественных и земельных отношений и сельского хозяйства ЧР. В сентябре его сын Ахмед в 16 лет возглавил все детские и молодежные организации республики. Еще в 2021-м дочь Кадырова Айшат стала министром культуры Чечни", – говорится в материале.

Ранее СМИ писали, что Кадыров отдыхает за границей, пока "мобики" из Чечни гибнут на фронте в Украине. В частности, чеченский лидер провел новогодние праздники в Дубае, куда прилетел собственным лайнером за $80 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чечне инициировали законопроект, согласно которому Рамзан Кадыров станет "отцом народа". В сети отреагировали на документ, вспомнив, как глава республики в составе РФ называл себя россиянином.

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