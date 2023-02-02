В Чечне хотят присвоить титул Кадырову ''отец народа'': в сети вспомнили, что тот называл себя россиянином

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов и еще 20 депутатов инициировали законопроект, согласно которому глава республики в составе России Рамзан Кадыров станет "отцом народа". Документ был зарегистрирован еще 12 января, но лишь на днях попал в поле зрения российских СМИ.

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Текст законопроекта и его формулировка были опубликованы различными изданиями, в том числе и социальных сетях. Речь идет о статье 63 Конституции, которая регламентирует полномочия чеченского правителя.

"Абзац первый после слов "Глава Чеченской Республики" дополнить словами "Мехкан Да)". В дословном переводе "мехкан да" означает "отец края", но используется именно в значении "отец народа", – указано в сообщении.

В последний раз подобный титул носил коммунистический диктатор Иосиф Сталин, да и вообще репутация Кадырова явно далека от "отцовского попечения" о простых гражданах. В сети также вспомнили, что чеченский политик всегда с гордостью называл себя россиянином.

"Отцом народа" хотят назвать человека, который уже почти 20 лет терроризирует чеченский народ, похищая, пытая, издеваясь над стариками, женщинами и детьми. Человека, который сделал все для того, чтобы у его семьи было все, а весь простой народ жил в бедности. А еще не совсем понятно "отцом" какого именно народа хочет быть Кадыров, ведь он неоднократно заявлял, что является россиянином", – написали авторы Telegram-канала Оплот Ичкерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кадыров обвинил Украину и Европу в том, что они не помогли чеченцам воевать за независимость в 90-е годы. Он утверждает, что ныне Чечня не может существовать без России, потому что сама себя она тогда не прокормит.

"Где вы были, когда мы воевали за Ичкерию? Когда мы отстаивали независимость? Почему европейские государства, в частности Украина, не поддержали нас? И теперь вы решили поддержать несуществующее государство", – с досадой обозначил глава республики.

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