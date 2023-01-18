Под прицелом военкоматов будут жители Москвы: разведка узнала, как в РФ собираются проводить новую волну мобилизации

В стране-агрессоре России готовятся к проведению новой волны мобилизации. В этот раз под прицелом военкоматов окажутся жители Москвы и других "центральных регионов".

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. В частности, в столицу России массово прибывают группы сотрудников военкоматов.

Их целью является проведение агитационных мероприятий посреди работников компаний Москвы. Эти меры сопровождаются моральным давлением, в частности, запугиванием.

Целевой аудиторией, которая вызывает наибольший интерес военкомов, являются мужчины 40-55 лет, которые были на срочной службе в армии, а также имеют определенные военные специальности.

В то же время, агитационная работа проводится и среди иностранных граждан, в основном, среди мигрантов из бывших республик СССР. Мужчинам-иностранцам призывного возраста, желающим получить гражданство РФ, предлагают подписать контракт на прохождение военной службы. После этого гражданство им предоставляется автоматически.

При этом российских владельцев предприятий и частных предпринимателей заставляют делать "добровольные" пожертвования в пользу путинской армии.

Кроме того, в Москве ввели запрет собираться группами более 20 человек. Сейчас в столице РФ формируют добровольные группы из 3-5 человек, которые должны патрулировать центральные улицы, площади, места вблизи станций метро и крупные торговые центры.

Следует отметить, что по данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин может объявить о второй волне мобилизации для расширения своей армии в ближайшие дни. Вероятно, это произойдет уже 18 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России резко снизилось количество граждан, поддерживающих продолжение войны против Украины, после объявленной в сентябре диктатором Владимиром Путиным так называемой частичной мобилизации. И также резко она выросла после того, как власти объявили об окончании призыва в оккупационные войска.

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