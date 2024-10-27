Известный российский пропагандист разбился на квадроцикле и находится в коме: он горячо поддерживал войну

В Смоленской области России в аварии на квадроцикле разбился владелец пропагандистского медиахолдинга Readovka Алексей Костылев. Россиянин активно поддерживал войну против Украины, называя это началом "нового и светлого" пути его страны-агрессора.

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Сейчас он находится в коме после операции. О тяжелом состоянии кремлевского рупора заявили его коллеги-пропагандисты.

Они пишут, что авария произошла вечером 26 октября в селе Рухань. Костылева выбросило из квадроцикла. В больницу его доставили без сознания.

У россиянина диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Также у него выявили тупую травму живота и закрытый перелом костей таза.

"Врачи провели операцию. Сейчас он в реанимации и его готовят к отправке в Москву бортом санавиации", – указали российские ресурсы.

Другие посочувствовали, что владелец Readovka находится в коме в крайне тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Добавим, что этот пропагандист активно поддерживал российское вторжение в Украину. Он утверждал, что 24 февраля 2022 года Россия встала на свой "истинный путь возрождения".

Через два года войны Костылев записал целое видеообращение к соотечественникам, рассказывая, что они должны мобилизоваться в ряды ВС РФ и идти убивать украинцев, чтобы "возродиться".

Украинский блогер Денис Казанский пишет, что в марте 2024 года пропагандист Алексей Костылев приезжал в разрушенный оккупантами город Северодонецк на Луганщине. Он пиарился на горе местных жителей, снимал ролики о том, как гулял по развалинам в сталинском кителе.

"Теперь он получил перелом основания черепа и вряд ли сможет в скором времени снимать издевательские видосики из Донбасса. А может и вообще никогда не сможет", – подчеркнул автор.

Как сообщал OBOZ.UA, в августе застрелился российский оккупант и пропагандист Андрей Морозов с позывным "Мурз". Он подвергся травле со стороны других пропагандистов из-за того, что раскрыл потери армии РФ в боях за Авдеевку.

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