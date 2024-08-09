В Курской области, где 'ничего критического', объявили чрезвычайную ситуацию федерального характера

В Курской области РФ на четвертый день наступательной операции украинских сил объявили режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Жителей населенных пунктов вблизи границы эвакуируют, всему региону разрешили бесплатно пользоваться мобильной связью.

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Все это происходит на фоне заявлений поклонников Кремля, мол, "ничего критического" на приграничье страны не происходит. Россиянам в городах, приближенных к зоне боевых действий, сказали работать в штатном режиме.

Режим ЧС в Курской области объявили для восьми районов: Беловский, Большесолдатский, Глушковский, Кореневский, Льговский, Рыльский, Суджанский, Хомутовский.

"С сегодняшего дня и до окончания режима ЧС в этих районах услуги связи для всех жителей будут бесплатными даже при минусовом балансе. Входящие звонки также будут бесплатными", – похвастались пропагандисты.

В Курчатове, где находится Курская АЭС, заявили о напряженной ситуации, поскольку "в нескольких десятках километров идут боевые действия". А вместе с тем власти объявили, что все службы и предприятия работают штатно, и попросили местных жителей не поддаваться панике.

Согласно заявлениям россиян, зона действий украинских сил расширилась более чем до 700 кв. км. Украинские мониторинговые каналы показали это на карте, подчеркивая: речь не идет о "захвате", но там ликвидируют военные объекты РФ.

"Также (на карте этого не указано) диверсионные группы мстителей действуют глубоко в тылу врага, устраивают засады. Нет на карте ракетных и дроновых ударов по тылам врага (они без остановки продолжаются четвертые сутки). Учитываем реалии на земле", – сообщил руководитель общественно-политической редакции Liga.net Петр Шуклинов, который ныне воюет в рядах ВСУ.

В сети россияне писали и о том, что чеченский спецназ, который должен был поддержать российских военных, сбежал с границы Курской области. Хотя командир "Ахмата" Апти Алаудинов утверждает, что это не так. Он заявил, что "все подразделения" на границе, а прорыв произошел якобы далеко от их опорных пунктов.

"Противних непосредственно подскочил техникой и разбил пункты пропуска. Он максимально пытается продвигаться. Наращивает свои силы, все бросил сюда", – жаловался оккупант.

Он признал, что Россия больше не контролирует несколько своих населенных пунктов, но добавил: "ничего критического и трагического не случилось".

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению эксперта по Украине и научной сотрудницы Королевского колледжа Лондона Джейд МакГлинн, прорыв границы в Курской области демонстрирует слабость России и недействительность "красных линий" кремлевского диктатора Путина. Это показывает, что Россия не так сильна, как считают некоторые в мире.

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