ISW: ВСУ и армия РФ совершают поочередные наступления в Курской области. Карта

Вооруженные силы Украины уже третий месяц ведут наступательную операцию в Курской области РФ. За последние сутки особых продвижений у них не было, но и российским войскам не удается отодвинуть ВСУ к границе.

Видео дня

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там рассказали, какие подразделения агрессор бросил на защиту своей территории.

Отмечается, что 5 октября украинские силы продолжили наземные атаки в Глушковском районе к западу от главного своего выступа на Курщине, "но не добились подтвержденных успехов".

Российские провоенные блогеры заявили, что накануне ВС РФ "отбили село Медвежье" (к юго-востоку от Глушково), но в ISW говорят, что это не так. П данным аналитиков, обе стороны совершают поочередные наступления. Так, на днях ВСУ атаковали российские позиции к юго-западу от Глушково в районе Веселого и Нового Пути, а также к юго-востоку – возле Медвежьего.

Сообщается, что в Глушковском районе действуют подразделения российской 83-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. А вблизи Медвежьего замечены подразделения российской 106-й гвардейской дивизии ВДВ, 56-го полка ВДВ и 1427-го мотострелкового полка.

"Российские войска в ходе механизированной атаки численностью до взвода недавно продвинулись к юго-востоку от Обуховки (район Коренево). Украинские же войска атаковали к юго-востоку от Коренево в направлении Любимовки и Обуховки; к северу от Суджи – в сторону Камышевки; к юго-востоку – возле Плехово", – говорится в сводке ISW.

Там добавили, что в районе Обуховки украинским силам пытаются противостоять оккупанты из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которые раньше воевали против ВСУ на фронте в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области России несколько изменилась ситуация по сравнению с той, когда ВСУ начинали операцию. Сейчас армия РФ подтянула на свою территорию резервы, общее количество российских военных составляет более 40 тысяч.

