'Искры летели, взрыв, очень испугалась': россиянка пожаловалась на атаку дронов на Подмосковье. Видео

В Подмосковье россиянка пожаловалась на атаку беспилотников и рассказала, что долго не могла отойти от шока. В результате взрыва и падения обломков сбитого дрона в Раменском в ее квартире выбило окна.

Видео дня

Видео с девушкой выложили в одном из российских Telegram-каналов. На нем россиянка рассказала, как проснулась ночью от того, что в ее спальню вылетело окно вместе с рамой и приземлилось прямо на край кровати, где спала она с парнем.

Девушка рассказала, что получила незначительные повреждения от вылетевшего из окон стекла.

"Искры летели, взрыв, очень испугалась. Подумала, что дом разрушается. Потом пришло понимание, что это был беспилотник", – рассказывает россиянка.

Как отмечают в российских Telegram-каналах, дрон был сбит в Раменском в 3:40 ночи. Взрыв произошел недалеко от международного аэропорта "Жуковский". В результате падения фрагментов беспилотника выбило окна в нескольких квартирах многоэтажного дома и были повреждены несколько автомобилей.

Ранее сообщалось, что 7 сентября под Москвой недалеко от аэродрома раздался взрыв, в окнах домов выбило стекло. Местные власти заявили о сбитии беспилотника в Раменском. Отмечается, что движение по Десантной улице в подмосковном Раменском, где упал украинский БПЛА, перекрыто. Специалисты обследуют территорию, изучают обломки.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября также около 3.30 ночи раздался взрыв в Ростове. Губернатор области заявил о якобы двух сбитых БПЛА. На кадрах видно, что взрыв был очень сильным, начался пожар, валили клубы дыма. БПЛА вроде бы упал на автомобиль.

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