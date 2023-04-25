Исчез с радаров вечером: в России разбился вертолет санавиации, пилот погиб. Фото

В Волгоградской области России разбился вертолет санитарной авиации, пилот по имени Олег Виноградов погиб. Воздушное судно исчезло с радаров поздно вечером в понедельник, 24 апреля.

Видео дня

Как сообщают российские СМИ, ссылаясь на экстренные службы, в момент крушения вертолет возвращался на базу в поселку Ерзовка Городищенского района. Пилот доложил диспетчеру о поломке, после чего связь с ним оборвалась (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Позже обломки вертолета и тело летчика нашли в 5 км от запланированного места посадки – площадки "Аэросоюз Волгоград".

"После высадки пострадавшего и медиков вертолет санавиации возвращался на площадку", – рассказал "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Воздушное судно принадлежало АО "Российские вертолетные системы". Пассажиров на борту не было.

Возбуждено уголовное дело.

Санитарная авиация предназначена для оказания экстренной медицинской помощи в условиях плохой транспортной доступности или большой удаленности от медицинских учреждений, а также для быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 апреля на территории РФ и в оккупированных ею регионах Украины произошла массовая "бавовна". Десятки БПЛА атаковали инфраструктурные и военные объекты оккупантов, а также исследовали их ПВО.

– В Белгороде забили тревогу из-за ряда взрывов на энергетических объектах. Накануне там пострадали две критически важные подстанции, обеспечивающие город.

– Вечером 24 апреля над аэропортом "Внуково" в Москве закрывали воздушную зону из-за неизвестного беспилотника.

– В Санкт-Петербурге 28 февраля временно прекращал работу аэропорт "Пулково" из-за неизвестного летательного объекта в небе.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, украинские БПЛА способны долетать до Москвы и дальше.