'Ситуация критическая': в российском Белгороде забили тревогу из-за ряда взрывов на энергетических объектах

Местные власти Белгорода взволнованы из-за ряда взрывов на энергетических объектах. Пострадали две критически важные подстанции, которые обеспечивают город – "Белгород" и "Фрунзенская".

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Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона". Примечательно, что после попадания в "Фрунзенскую" возник масштабный пожар – станция выведена из строя.

Местные чиновники забили тревогу относительно перспектив дальнейшего энергообеспечения города.

Как сообщают источники, белгородские власти активно проводят "разъяснительную" работу среди бизнесменов города. Представителям бизнеса намекают, что высока вероятность того, что город в ближне-срочной перспективе не сможет обеспечить потребностей предприятий в электроэнергии, а поэтому, бизнесмены будут вынуждены решать вопрос наличия "света" самостоятельно – закупать генераторы.

"Ситуация критическая. В группе риска находятся местные торговые центры, супермаркеты, заведения общественного питания, отели, магазины и прочие частные предприятия. Местные чиновники отмечают, что в случае нанесения повторных ударов по объектам инфраструктуры, городу грозит энергетический коллапс", – говорится в сообщении.

Белгородские власти подали запросы о помощи в обеспечении города генераторами соседним регионам, но пока ни один "сосед" не откликнулся.

"Также, стоит отметить, что несмотря на очевидную угрозу для белгородских объектов энергетики, военным не удалось обеспечить должной защиты энергосистемы города. На реализацию данной задачи у них было целых шесть месяцев, с момента нанесения первых ударов по объектам энергетики Украины", – говорится в источнике.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 22 апреля, когда российские военные преступники обстреливали территорию Украины, взрыв прогремел в Белгороде (РФ). Одна из ракет оккупационных войск, запущенная по Харькову и Харьковской области, традиционно не долетела.

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