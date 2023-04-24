Над аэропортом 'Внуково' в Москве закрыли воздушную зону из-за неизвестного БПЛА. Видео

В понедельник, 24 апреля, над аэропортом "Внуково" временно закрывали воздушную зону. Причиной этого стала информация о неизвестном беспилотнике.

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Об этом писали российские пропагандистские СМИ. Согласно данным сервиса FlightRadar, некоторое время на "Внуково" не было ни одного самолета – они и не заходили на посадку, и не взлетали.

Позже росСМИ со ссылкой на пресс-службу аэропорта написали, что "Внуково" уже работает в штатном режиме, а воздушное пространство снова открыто.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о возможностях украинских БПЛА. По его словам, наши беспилотники способны преодолевать большие расстояния – они долетают до Москвы и дальше.

А затем 24 апреля на территории страны-агрессора и в оккупированных ею регионах Украины произошла массовая "бавовна". Десятки беспилотных аппаратов атаковали инфраструктурные и военные объекты российских захватчиков, а также прощупали вражескую ПВО.

По меньшей мере один БПЛА спокойно пролетел через всю Москву.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Санкт-Петербурге 28 февраля временно прекращал работу аэропорт "Пулково", а гражданские самолеты не приближались к городу. Предварительно, это произошло из-за неизвестного летательного объекта в небе.

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