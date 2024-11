Хватит на три месяца: в ISW оценили, спасет ли Россию возможное привлечение 100 тыс. солдат КНДР к войне

Северная Корея продолжает оказывать военную поддержку России, в том числе предоставление ракетных и артиллерийских систем и потенциальное развертывание дополнительных войск. Предполагается, что это может повлиять на военные операции агрессора в краткосрочной перспективе, но долгосрочные преимущества для него остаются ограниченными.

Даже постепенное развертывание 100 тысяч солдат из КНДР, вероятно, не позволит РФ компенсировать текущий высокий уровень потерь. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

По данным издания Financial Times, ссылающегося на источники в украинской разведке, Северная Корея отправила России полсотни 170-мм самоходных гаубиц "Коксан" и два десятка 240-мм реактивных систем залпового огня (РСЗО). Отмечается, что эти системы были развернуты в Курской области РФ и дадут северокорейским силам возможность проверить свои возможности и системы вооружений в реальных боевых сценариях.

Со своей стороны агентство Bloomberg сообщило, что КНДР может развернуть до 100 000 северокорейских военных в России в будущем, если двусторонние отношения между двумя странами продолжат углубляться. Награжденный Кремлем основатель известного в РФ пропагандистского Telegram-канала и проекта российских соцмедиа Михаил Звинчук заявил, что северокорейские солдаты имеют меньший боевой опыт, чем россияне, но развертывание этих сил "уменьшит давление" на подразделения ВС РФ. Кроме того, он считает, что это облегчит Кремлю усилия по вербовке новобранцев, а еще поможет отложить потенциальное решение относительно еще одного частичного призыва в запас.

Пропагандист также считает, что силы Северной Кореи, развернутые для борьбы вместе с российскими, вероятно, "научатся вести войну с беспилотниками", что затем будут "использовать в будущих операциях в других местах".

"Развитие возможностей Северной Кореи использовать беспилотники, в дополнение к уже объявленному решению о начале серийного производства дронов в КНДР может стать серьезным вызовом для Южной Кореи и Японии", – признали в ISW.

Аналитики подчеркнули, что неоднократно наблюдали попытки российских властей отложить крайне непопулярные принудительные призывы в резерв. Москва так надеется на усиление армии северокорейскими солдатами, потому что это могло бы помочь ей ослабить некоторые из этих проблем в краткосрочной перспективе, усиливая давление на ВСУ на фронте.

"Однако постепенное развертывание 100 000 солдат из КНДР, вероятно, не удовлетворит возможную потребность еще в одном принудительном призыве российского резерва, поскольку этого количества северокорейского персонала будет недостаточно, чтобы компенсировать текущий высокий уровень потерь россиян", – констатировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины уже сталкивались в боях на Курщине с солдатами КНДР. По данным разведывательной службы США, по состоянию на начало ноября в этой области РФ находилось не менее 10 тысяч северокорейских военных.

