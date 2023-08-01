'Хотим, чтобы они прекратились': в ООН отреагировали на атаки дронов на Москву

В Организации Объединенных Наций отреагировали на атаку беспилотников на столицу страны-террориста Москву. Там заявили, что выступают против атак гражданских объектов.

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При этом в ООН сослались на то, что не знают, кто именно атаковал Москву дронами. Такое заявление сделал на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"У нас нет информации, кто ответственен за эту атаку, но мы против любых атак на гражданские объекты, где бы они ни происходили. Если это гражданские дома, то мы выступаем против атак и хотим, чтобы они прекратились", – отметил он.

На уточняющий вопрос: "Считает ли Генеральный секретарь возмездием то, что президент Владимир Зеленский сказал, что война постепенно возвращается в Россию?", Хак ответил, что не хочет "спекулировать на мотивах этого нападения".

"Как я уже сказал, у меня нет информации из первых рук о том, кто ответственен", – добавил он.

Следует отметить, что жители страны-агрессора России ночью 1 августа снова пожаловались на взрывы в центре Москвы. Несколько беспилотников якобы атаковали столицу РФ, а один из них снова долетел в бизнес-центр "Москва-Сити".

Традиционно, россияне устроили истерику из-за новой атаки дронов на Москву и размечтались о мести, призывая Кремль "бомбить Банковую".

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 июля в Москве снова пожаловались на атаку неизвестных беспилотников. Один из них врезался в бизнес-центр "Москва-Сити".

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