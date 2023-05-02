Хакеры сломали почту депутата госдумы РФ Лугового: жена отдыхает на Сейшелах, а сам он активно пишет доносы – InformNapalm

Украинские хакеры взломали электронную почту 56-летнего депутата госдумы РФ Андрея Лугового и его окружения. Луговой, бывший сотрудник российских спецслужб, часто появляется в пропагандистских ток-шоу Владимира Соловьева и активно пишет доносы на россиян, не поддерживающих войну против Украины.

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А его 33-летняя жена Ксения пробует себя в роли артистки, выступает под псевдонимом KAYA и посещает дорогие курорты на Сейшелах. Об этом говорится в материале волонтеров международного разведывательного сообщества InformNapalm, которым хакеры передали материалы из корреспонденции Лугового, депутатские запросы и прочие сведения для анализа (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Доносы Лугового

Депутат Луговой привлек внимание хакеров из-за дерзких комментариев на тему принятия российского закона об электронных повестках. Он также выступил активным лоббистом наложения ограничений на россиян, не желающих участвовать в войне против Украины и получать повестки.

Хакеры получили доступ к почте Лугового, его семьи и канцелярии.

Отдельного внимания заслуживают доносы, которые постоянно делает Луговой. Например, запрос к прокурору с требованием проверить деятельность объединения "Мягкая сила", которая якобы "побуждает россиян к протесту" против войны в Украине или запрос к генпрокурору с требованием признать "Легион "Свобода России" экстремистской организацией и запретить его символику.

Также, по словам хакеров, он писал доносы на артиста Валерия Меладзе и российских блогеров.

Жена Лугового

Жена Лугового, 33-летняя Ксения, младше двух его дочерей от первого брака. С 2018 пробует себя как артистка и выступает под псевдонимом KAYA. Активно ведет страницу в запрещенном в РФ Instagram.

В период с 4 по 14 марта 2023 года она посещала Сейшельские острова, о чем свидетельствуют документы бронирования гостиницы и трансфера на вертолетах, которые присылала ей помощница Лугового.

Примечательно, что сразу в день отлета с островов 14 марта 2023 года она брала выписку о своих счетах. Не исключено, что кроме отдыха, ее семейной задачей было решение определенных финансовых вопросов за пределами РФ, отмечают расследователи.

"С экранов телевизоров российские политики и пропагандисты убеждают россиян, что каждый должен умирать за Россию на войне в Украине и ненавидеть Запад, но если копнуть глубже, у каждого из них найдутся оффшорные счета или недвижимость за рубежом", – говорится в материале.

Что известно о Луговом

Луговой окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета РСФСР, был распределен в Кремлевский полк, который подчинялся 9-му управлению КГБ (госохрана). В 1990 году окончил Высшие курсы военной контрразведки КГБ, служил в главном управлении охраны РФ, службе безопасности президента РФ, федеральной службе охраны. Охранял высших официальных лиц РФ.

В 2004 году суд приговорил Лугового к 14 месяцам тюрьмы за организацию бегства Николая Глушкова (одного из сотрудников Бориса Березовского). После освобождения Луговой стал бизнесменом.

Согласно вердикту, вынесенному ЕСПЧ в Страсбурге, признан непосредственным исполнителем отравления Александра Литвиненко в Лондоне полонием-210 в 2006 году. Впоследствии следствие в Британии заявило, что убийство Литвиненко, вероятно, было одобрено президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним директором ФСБ Николаем Патрушевым. Сам Луговой отвергает обвинения, утверждая, что за убийством Литвиненко могли стоять британские спецслужбы, "русская мафия" или Борис Березовский.

В 2017 году США внесли Лугового в санкционный "список Магнитского". Помимо санкций США, он также находится под санкциями ЕС, Канады, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии и Украины.

Полоний-210 и болезнь Лугового

Похоже, спецоперация с полонием-210 в Лондоне не обошлась без последствий и для здоровья самого Лугового, говорится в материале InformNapalm. Считается, что малые дозы полония-210 могут вызывать злокачественные опухоли.

Согласно справке от 5 апреля 2023 года, поступившей на почту Лугового, в Москве собирался консилиум врачей, поставивших ему диагноз "злокачественное новообразование предстательной железы" (рак предстательной железы II стадии). Врачи предлагали хирургическое вмешательство, но, по информации справки, больной письменно отказался от операции и лучевой терапии.

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