Хакеры 'слили' в сеть более 900 тыс. писем работников пропагандистских каналов России

Группа хакеров NB65, близкая к Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Они выложили в открытый доступ более 900 тысяч писем из электронных почт пропагандистов ВГТРК.

Также в сети появились около 4 тысяч файлов сотрудников российского государственного пропагандистского холдинга. Об этом сообщается в Twitter Anonymous TV.

"Связанная группа "NB65". выложила на сайте DDoSecrets 900 тысяч электронных писем от ВГТРК, российской государственной телекомпании, которая управляет 5 национальными телеканалами, 2 международными сетями, 5 радио станций и более 80 региональных телерадиокомпаний", - отметили в Anonymous.

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Объем слитой базы, содержащей переписки пропагандистов в течение последних 20 лет, составляет 786 Гб.

Среди компаний, входящих в холдинг, который руководство РФ называло важным для "безопасности государства" - информационное агентство RT (Russia Today) которое управляет пропагандистскими ресурсами Sputnik и РИА Новости, а также государственные пропагандистские телеканалы "Россия 24" и "Россия 1".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что хакеры Anonymous слили личные данные 120 тыс. оккупантов, воюющих против Украины.

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