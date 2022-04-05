Хакеры "слили" в сеть более 900 тыс. писем работников пропагандистских каналов России
Группа хакеров NB65, близкая к Anonymous, взломала Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию. Они выложили в открытый доступ более 900 тысяч писем из электронных почт пропагандистов ВГТРК.
Также в сети появились около 4 тысяч файлов сотрудников российского государственного пропагандистского холдинга. Об этом сообщается в Twitter Anonymous TV.
"Связанная группа "NB65". выложила на сайте DDoSecrets 900 тысяч электронных писем от ВГТРК, российской государственной телекомпании, которая управляет 5 национальными телеканалами, 2 международными сетями, 5 радио станций и более 80 региональных телерадиокомпаний", - отметили в Anonymous.
Объем слитой базы, содержащей переписки пропагандистов в течение последних 20 лет, составляет 786 Гб.
Среди компаний, входящих в холдинг, который руководство РФ называло важным для "безопасности государства" - информационное агентство RT (Russia Today) которое управляет пропагандистскими ресурсами Sputnik и РИА Новости, а также государственные пропагандистские телеканалы "Россия 24" и "Россия 1".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что хакеры Anonymous слили личные данные 120 тыс. оккупантов, воюющих против Украины.
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