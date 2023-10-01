В РФ заявили о сбитых дронах, но в Шебекино и Сочи "бавовна", а в Смоленске пишут о подорванном заводе. Видео

В России 1 октября пожаловались на новую атаку дронов и обстрелы. Сообщения о БПЛА поступали из Сочи (Краснодарский край) и Смоленской области. Воздушная тревога и взрывы прогремели в городе Шебекино Белгородской области.

В Смоленске было тревожно

Министерство обороны Российской Федерации официально отчиталось, что около 9:00 противовоздушная оборона РФ якобы сбила "три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области".

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Местный губернатор Василий Анохин также подтвердил атаку. Он утверждает, что применялись средства ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленск. Пострадавших нет.

Жители города видели в небе дым. Один из прокремлевских Telegram-каналов написал, что после падения обломов дрона якобы загорелась крыша жилого дома.

В то же время в сети писали, что несколько взрывов прозвучало в районе авиационного завода. Также россияне слышали стрельбу. По некоторым данным, территорию указанного объекта также могло зацепить.

В Сочи были взрывы

В российском городе Сочи утром 1 октября также было неспокойно. Люди видели в небе БПЛА самолетного типа, снимали его на камеру и активно публиковали кадры в соцсетях.

Одно из местных интернет-сообществ заявило, что беспилотник летел в районе 7:45 утра со стороны пляжа "Чайка" в Адлере.

Пропагандисты утверждают, что обломки беспилотника упали неподалеку от аэропорта. Из-за случившегося временно задержали 14 рейсов и один отменили.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что с 08:20 аэропорт начал работать в обычном режиме, а в городе ситуация спокойная.

Шебекино снова под атакой

Утром 1 октября жители Шебекино (Белгородская область РФ) заявили об обстреле. В населенном пункте даже включали воздушную тревогу.

В РФ утверждают, что есть три пострадавших. "Повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается", – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 9:00 воскресенья.

Как писал OBOZREVATEL, утром 30 сентября страна-агрессор РФ пожаловалась на атаку РСЗО "Ураган", направленную на Белгородскую область. Над Белгородом и районом ПВО оккупантов якобы сбила девять снарядов.

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