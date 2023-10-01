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В РФ заявили о сбитых дронах, но в Шебекино и Сочи "бавовна", а в Смоленске пишут о подорванном заводе. Видео

Дарья Дурова
Новости России
3 минуты
5,1 т.
БПЛА в небе РФ

В России 1 октября пожаловались на новую атаку дронов и обстрелы. Сообщения о БПЛА поступали из Сочи (Краснодарский край) и Смоленской области. Воздушная тревога и взрывы прогремели в городе Шебекино Белгородской области.

В Смоленске было тревожно

Министерство обороны Российской Федерации официально отчиталось, что около 9:00 противовоздушная оборона РФ якобы сбила "три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленской области".

БПЛА самолетного типа над Смоленской областью
Видео дня

Местный губернатор Василий Анохин также подтвердил атаку. Он утверждает, что применялись средства ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленск. Пострадавших нет.

Беспилотник в небе страны-агрессора
Дрон в Смоленской области
Дрон

Жители города видели в небе дым. Один из прокремлевских Telegram-каналов написал, что после падения обломов дрона якобы загорелась крыша жилого дома.

В то же время в сети писали, что несколько взрывов прозвучало в районе авиационного завода. Также россияне слышали стрельбу. По некоторым данным, территорию указанного объекта также могло зацепить.

Смоленск. 1 октября 2023 года
Жители Смоленска видели дым
Дым в Смоленске
В РФ заявили о сбитых дронах, но в Шебекино и Сочи "бавовна", а в Смоленске пишут о подорванном заводе. Видео
В РФ заявили о сбитых дронах, но в Шебекино и Сочи "бавовна", а в Смоленске пишут о подорванном заводе. Видео

В Сочи были взрывы

В российском городе Сочи утром 1 октября также было неспокойно. Люди видели в небе БПЛА самолетного типа, снимали его на камеру и активно публиковали кадры в соцсетях.

Одно из местных интернет-сообществ заявило, что беспилотник летел в районе 7:45 утра со стороны пляжа "Чайка" в Адлере.

Беспилотник над Сочи

Пропагандисты утверждают, что обломки беспилотника упали неподалеку от аэропорта. Из-за случившегося временно задержали 14 рейсов и один отменили.

Падение дрона зафиксировала камера внешнего наблюдения

Мэр Сочи Алексей Копайгородский заявил, что с 08:20 аэропорт начал работать в обычном режиме, а в городе ситуация спокойная.

Шебекино снова под атакой

Утром 1 октября жители Шебекино (Белгородская область РФ) заявили об обстреле. В населенном пункте даже включали воздушную тревогу.

В РФ утверждают, что есть три пострадавших. "Повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается", – заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 9:00 воскресенья.

Как писал OBOZREVATEL, утром 30 сентября страна-агрессор РФ пожаловалась на атаку РСЗО "Ураган", направленную на Белгородскую область. Над Белгородом и районом ПВО оккупантов якобы сбила девять снарядов.

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