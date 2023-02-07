В России готовятся показать провоенный концерт 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения в Украину

Российские пропагандисты и пропутинские исполнители готовят для своих сограждан циничный концерт, который покажут 24 февраля, в годовщину полномасштабного нападения на Украину. Там недобросовестные певцы исполнят свои "хиты" о войне и победе.

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Одним из приглашенных гостей стал вокалист группы "Любэ" Николай Расторгуев, похваставшийся кадрами записи концерта в Instagram. В эфире пропагандистское шоу покажет федеральный канал с красноречивым названием "Звезда" и красной звездой на логотипе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Расторгуев сообщил подписчикам, что его выступление можно будет посмотреть 24 февраля. Очевидно, готовятся выступления и других пропутинских артистов, которые готовы поддерживать терроризм и убийства мирного украинского народа.

Контент на пропагандистский концерт выбрали подходящий. На сцене Расторгуев завывал строки о войне и "победе" из песни "А река течет", где речь идет о крови дедов, орденах и грустных россиянах.

В комментариях, конечно, расхвалили путиниста и заявили, что будут ждать его записи 24 февраля. Пока официальных анонсов на росТВ не было.

Ранее OBOZREVATEL писал, что на российском телевидении объявили Беларусь частью России. Из-за этого путинской пропагандистке Ольге Скабеевой пришлось оправдываться.

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