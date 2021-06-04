Гудков: мы отстали от цивилизованного мира, моя дочь живет при Путине 21 год

В России вопрос свободы слова не обсуждают, потому что у граждан "нет вообще никаких свобод". Это подтверждает отсутствие честных выборов и несменяемость власти президента Владимира Путина.

Заявления об этом сделал российский оппозиционер, бывший депутат Государственной думы, который не голосовал за оккупацию Крыма, Дмитрий Гудков в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Программа транслировалась в пятницу, 4 июня, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы не обсуждаем, к сожалению, есть у нас свобода слова или нет свободы – у нас нет вообще никаких свобод. У нас нет выборов. У нас все федеральные каналы – это сплошная пропаганда, осталось несколько независимых СМИ, которых тоже выдавливают из политического поля", – сказал он.

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Гудков отметил, что когда он в прошлый раз был в живую на съемках "Свободы слова Савика Шустера", то ощутил контраст.

"Понял, насколько мы уже отстали от цивилизованного мира. Это очень грустно наблюдать в 21 веке, когда ты живешь и у тебя президент 21 год и еще на 12 лет собирается остаться", – пояснил политик.

Он рассказал, что его дочери исполнился 21 год. "Понимаете, моя дочь живет при одном президенте. Вот такие у нас реалии", – подытожил оппозиционер.

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