В России задержали оппозиционера Гудкова, выступившего против захвата Крыма: ему грозит 5 лет тюрьмы

Российский оппозиционер, бывший депутат Государственной думы, который не голосовал за оккупацию Крыма, Дмитрий Гудков стал подозреваемым в РФ по делу о причинении имущественного ущерба. Политика задержали на двое суток до суда.

Об этом во вторник, 1 июня, в Telegram сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, ссылаясь на адвоката Гудкова Александра Альдаева. Кроме того, была задержана и находится в статусе подозреваемой тетя оппозиционера Ирина Ермилова.

По указанной статье грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Свою вину Гудков не признает.

"Медуза" пишет, что уголовное дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015-2017 годах. Потерпевшим по делу проходит департамент городского имущества Москвы, собственник этого помещения.

Видео дня

Известно, что фирма-арендатор, имевшая отношение к родственникам Гудкова, обанкротилась, после чего помещение в 2017 году вернули властям столицы РФ.

Отец Гудкова, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, написал в Twitter, что "режиму нужно любой ценой сделать из всех приличных политиков уголовников".

Кроме того, утром 1 июня у семьи Гудкова провели массовые обыски – по десяти адресам, в том числе на даче мужчины, в бывшем офисе Геннадия Гудкова, квартире свояченицы и т.д. В обысках участвовали более 140 человек.

Напомним, Гудков в качестве гостя появлялся в эфирах украинских телеканалов. В частности, в программе "Свобода слова Савика Шустера" политик заявил, что россияне не хотят и боятся войны, а президент РФ Владимир Путин пошел на стягивание войск к Украине для манипуляций Западом.

Как писал OBOZREVATEL, днем ранее под Санкт-Петербургом сняли с самолета российского оппозиционера Андрея Пивоварова. Мужчина оказался в отделении ФСБ, хотя отправлялся на отдых. Его задержали по статье 284.1 УК о "сотрудничестве с нежелательной организацией".