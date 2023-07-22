Готовятся к сезону 'бавовни'? Россияне рисуют на военных аэродромах силуэты самолетов. Фото

На местах стоянки самолетов в России появились рисунки, которые очень напоминают истребители, произведенные компанией "Сухой". Спутниковые снимки, сделанные 26 июня и 16 июля, наглядно демонстрируют процесс "появления" нарисованной авиации.

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Об этом сообщает аналитик Американского института предпринимательства Брэди Африк в Twitter. В июне на местах стоянки самолетов российские художники нанесли силуэты с помощью белой краски. Затем, в июле, они дополнили рисунки, придав им объем с помощью голубой краски.

Находящиеся на аэродроме в Ейске самолеты включают в себя истребители-бомбардировщики Су-34, многоцелевые истребители Су-35/30, Су-27, а также истребитель МиГ-29.

Предположительно, российские художники, возможно, стремятся создать иллюзию ложных целей на аэродроме, которые будут трудно распознавать на спутниковых снимках с низким разрешением. Однако для успешной реализации такого трюка спутник должен делать снимки под прямым углом, чтобы созданные рисунки выглядели максимально реалистично и запутывали идентификацию настоящих объектов.

Если спутники обладают высоким разрешением, то подобные рисунки можно легко распознать на снимках благодаря отчетливому отсутствию реальных деталей и теней под любым углом съемки.

К тому же подобные рисунки не будут работать в случае использования спутником радиолокационной разведки, а именно такой способ используют Силы обороны Украины.

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