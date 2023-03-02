"Вторая армия мира" продолжает демонстрировать свой уровень мастерства на фронте. В этот раз российские оккупанты впечатлили муляжами вооружения, сделанные ими из подручных средств.

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Россияне построили "бронемашину" из палок, на которые натянули зеленую сетку. Снимки муляжей были опубликованы в Telegram-канале офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Рядом с ними захватчики для антуража даже разложили гильзы от снарядов.

Даже издалека этот образец творчества российских военных совсем не похож на настоящее вооружение, поэтому с помощью муляжа оккупантам точно не удалось бы ввести в заблуждение Силы обороны Украины.

В сети высмеяли этот макет техники, созданный россиянами. Там даже пошутили, что это не муляж, а первое применение знаменитого российского танка "Армата".

"Мастера маскировки", "Аналоговнет", "Муляжи курильщика", "У ВСУ оптика лучше, так что не прокатит", "Честно, думал муляж палатки и удочки", "Похоже на современную российскую технику", "Какая техника, такие и муляжи", "Это уже военные рельсы или пока только шпалы?" – писали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем в Чехии изготавливают надувные муляжи реактивных систем залпового огня М142 HIMARS и M270. Их используют для того, чтобы запутать оккупантов и заставить наносить удары по ложным целям.

И эти надувные РСЗО, в отличие от российских муляжей, действительно работают.

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