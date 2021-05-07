Город в России "украсили" флагами ВМС Японии к 9 мая. Фото
Жителей Владивостока возмутило, что их город ко Дню победы украсили знаменами, напоминающими флаг Военно-морских сил Японии, которая во времена Второй мировой войны занимала сторону Германии.
Соответствующий снимок обнародовал на своей странице в Facebook пользователь Вадим Чухрий. На фото видно, как коммунальщики развешивают на столбах полотна с изображением "Ордена Отечественной войны" на фоне бело-красных лучей.
"Товарищ прислал... Во Владивостоке вот такие штандарты вешают. "Орден Отечественной войны" на фоне флага восходящего солнца Японии. Идиоты!!! Или преступники?" – возмутился автор публикации.
Как пишет KP.RU, на скандальную оплошность вскоре отреагировала местная власть Владивостока и пообещала устранить ошибку.
"Будут заменены (флаги. – Ред.). Подрядчик неверно истолковал условия, указанные в каталоге оформления улиц, рекомендованном к использованию в работе оргкомитетом "Победа", – заявили в мэрии российского города.
Напомним, это не единственный казус, связанный с подготовкой к 9 мая в РФ. Так, в стране-агрессоре на одном из школьных концертов дети изображали могилы павших солдат, а в детсаду провели "парад малышковых войск". Тем временем в Беларуси люди устроили реконструкцию сожжения села гитлеровцами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее депутат Житомирского областного совета от партии ОПЗЖ Константин Черпицкий оскандалился билбордом с поздравлением к 9 мая. На нем он разместил фото гитлеровских солдат вместо красноармейцев и написал "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".
Позже он извинился за свою ошибку и пообещал заменить рекламный щит.