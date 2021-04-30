В Житомире депутат ОПЗЖ оскандалился биллбордом к 9 мая с гитлеровцами

Депутат Житомирского областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Черпицкий оскандалился биллбордом с поздравлением к 9 Мая. На нем он разместил фото гитлеровских солдат вместо красноармейцев.

Снимки с доказательством обнародовал на своем Tele gram-канале блогер donetchanyn. На рекламном щите депутата изображен момент, когда ССсовцы идут в атаку. При этом поверх фото напечатана лента в цветах флага Украины, а внизу размещена надпись: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".

Блогер, который поделился фото с ошибкой местного депутата, отреагировал на его конфуз с сарказмом и упрекнул незнанием истории.

"Депутат Житомирского областного совета от "ОПЗЖ" благодарит "деда за победу". В качестве иллюстрации на борде изображены солдаты СС, которые идут в атаку. Почему бы и нет", – пошутил автор сообщения.

Напомним, народные депутаты от партии "ОПЗЖ" во время заседания Верховной Рады 29 апреля вышли к трибуне с портретами якобы родственников, погибших во Второй мировой войне, и устроили подобие пропагандистской акции "Бессмертный полк".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива отличился заявлением о том, что его деда в 1945 году якобы "расстреляли жители Львова, но он выжил".