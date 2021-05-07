В РФ к 9 мая дети изображали могилы погибших солдат, а в Беларуси – устроили 'сожжение деревни'. Фото и видео

В сети появились кадры, как в России на представлении, посвященном "Дню победы" 9 мая, дети изображали могилы павших во время Второй мировой войны советских солдат.

Фото в Facebook опубликовал российский блогер Рустем Адагамов. Также в Twitter он разметил видео из Беларуси, на котором устроили "театрализованную реконструкцию" сожжения жителей деревни (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"В Лихославле парад малышковых войск, а здесь – малышковое кладбище. Дети изображают могилы павших. Кто-то должен остановить это безумие", – написал блогер в комментарии к фото.

Как уточняет "Дождь", в Лихославле Тверской области 9 мая планировали проведение так парада так называемых "малышковых войск". Однако позднее администрация района уточнила, что в указанный день мероприятие не состоится из-за эпидемиологической ситуации. Его решили перенести, предварительно, на июнь.

Для участия в параде готовили более 100 воспитанников детских садов.

В то же время в Витебской области Беларуси на месте деревни Шуневка провели "театрализованную реконструкцию" сожжения жителей деревни, которая сопровождалась стрельбой и танцами.

🇧🇾 В Беларуси к 9 мая устроили "театрализованную реконструкцию" сожжения жителей деревни.



В Витебской области на месте деревни Шуневка, сожженной во время нацистской оккупации, организовали "театрализованную историческую реконструкцию" со стрельбой и танцами. pic.twitter.com/kd4qYpYFFM — Рустем Адагамов (@adagamov) May 6, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России к 9 мая создали игрушку "Героическая зайка", однако даже россияне раскритиковали такую инициативу.