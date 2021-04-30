Депутат от ОПЗЖ, оскандалившийся билбордом к 9 мая с гитлеровцами, извинился перед ветеранами

Депутат Житомирского областного совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Константин Черпицкий, который ранее попал в скандал из-за фотографии гитлеровских солдат вместо красноармейцев на плакате к 9 мая, извинился за свою ошибку.

Политик принес свои извинения ветеранам советско-немецкой войны 1941-1945 годов и жителям Житомира. Соответствующее видеообращение Черпицкий опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Он пообещал, что оплошность будет устранена, а билборд с неправильным фото заменят. Черпицкий выразил надежду на то, что в будущем и депутаты, и сотрудники полиграфии будут внимательнее относиться к контенту.

"Хочу поблагодарить сознательных житомирян, которые заметили ужасную оплошность, а также СМИ, которые так быстро распространили новость...Я огорчен сложившимся конфузом", – сказал депутат.

Напомним, что на рекламном щите депутата Черпицкого изображен момент, когда солдаты СС идут в атаку. При этом поверх фото напечатана лента в цветах флага Украины, а внизу размещена надпись: "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".

Как сообщал OBOZREVATEL, народные депутаты от партии ОПЗЖ во время заседания Верховной Рады 29 апреля вышли к трибуне с портретами якобы родственников, погибших во Второй мировой войне, и устроили подобие пропагандистской акции "Бессмертный полк".