Появилось фото защитников 'Азовстали', которые после обмена находятся в Турции

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук встретился в Турции с защитниками "Азовстали", которыенаходящимися в этой стране после обмена военнопленными с Россией. Фото встречи он поделился в сети.

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Как сообщает Telegram-канал парламента, Стефанчук посетил военных по просьбе президента Владимира Зеленского. "Все наши защитники полны решимости продолжать борьбу и стремятся вернуться домой", – отметил спикер Рады.

В частности, командир "Азова", Герой Украины Денис Прокопенко ("Редис"), его заместитель Святослав Паламарь ("Калина"), исполняющий обязанности командира 36-й обмп Сергей Волынский ("Волына"), нацгвардейцы Олег Хоменко и Денис Шлега по условиям обмена сейчас находятся в Турции.

Стефанчук поблагодарил Турцию за помощь в освобождении защитников и заверил, что над возвращением всех украинских военнопленных "ежедневно работает большая команда" во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

"Полноценная поддержка всех наших героев – это обязательство государства. Должны вернуть всех. Потому что мы ценим каждого", – заявил глава парламента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 мая 2022 года защитники Мариуполя попали в плен. Часть бойцов удалось вернуть домой благодаря обмену.

– 6 мая Украина вернула из российского плена 45 украинцев. Среди них – 42 защитника и три защитницы Мариуполя, 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. Одного из военных удалось освободить из российского плена уже во второй раз.

– В Киеве установили инсталляцию в честь стойкости защитников "Азовстали".