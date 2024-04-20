Почему они, "защищая" якобы "свою" — Восточную и Южную — Украину, сбрасывают на неё бомбы, уничтожают её ракетами? Или они таким образом домогаются, чтобы их любили?

Именно так. И ответ — в безусловно основополагающей пословице мордора, на которой зиждятся и построение их семьи, и отношение власти даже к собственным гражданам, и захватническая политика.

"Стерпится — слюбится". Украинских аналогов нет, но возможен перевод: "Притерпиться, то й пригорнеться". Если же считать субъектом того, кого должны терпеть, есть ещё у них вариант "Бьёт — значит любит". Вот такая у них любовь.

Иногда это выходит и в самом деле. Расул Гамзатов, полушутя, говорил, к примеру, что Дагестан никогда в россию добровольно не входил и никогда добровольно из неё не выйдет. То есть апология рабства там сработала.

Ну а у нас промежуток времени, когда мордор домогался любви, лупя и уничтожая "на правах хозяина", занял более трети тысячелетия.

В мордоре принцип "Привыкнут — полюбят" — работает. В Украине — никогда. Ибо мы — ДРУГИЕ.