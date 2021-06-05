Бывший КГБшник – о РФ: по уровню маразма мы превзошли сталинские времена, новый ГУЛАГ наступает

Современная Россия превзошла СССР во время правления Иосифа Сталина "по уровню маразма". Связано это с тем, что Кремль преследует и наказывает невиновных людей, чтобы придушить оппозицию.

Заявление об этом сделал бывший депутат Госдумы четвертого, пятого и шестого созывов, бывший КГБшник Геннадий Гудков в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Программа транслировалась в пятницу, 4 июня, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отец недавно задержанного оппозиционера Дмитрия Гудкова сказал: "Мы в общем-то сейчас в России стоим на пороге массовых репрессий. По уровню маразма мы обогнали сталинскую эпоху, поскольку сейчас без вины просто бросают в клетку".

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"Новый ГУЛАГ наступает", – считает политик. Так, сейчас в РФ даже не стараются обосновывать сфабрикованные дела против неугодных.

"Если даже при Сталине люди себя под пытками, избиениями оговаривали... И тогда говорили: ну раз ты во всем признался, то мы тебя сейчас расстреляем или отправим в ГУЛАГ, – то сейчас вообще ничего не нужно", – подчеркнул Гудков-старший.

В пример он привел инцидент со своим сыном. "Вот Дмитрия Гудкова привлекли к делам фирмы, о которой он узнал утром во время обысков", – отметил россиянин.

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