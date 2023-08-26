Генералы Пригожина могут пойти на Москву, – Яковенко

Ликвидацией главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области президент страны-оккупанта России Владимир Путин фактически начал еще одну войну – внутри страны. Силовики из клана Пригожина могут организовать новый "поход на Москву", режим Путина может обрушиться.

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Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. По его словам, в настоящее время Путин пытается восстановить контроль над страной, который потерял с началом полномасштабной войны против Украины.

"Но проблема в том, что Путин пытается одновременно вести войну на два фронта. С одной стороны, вести войну против Украины, которую поддерживает весь цивилизованный мир, а с другой стороны, вести уже открытую, репрессивную войну против оппонентов внутри страны", – заметил оппозиционер.

В этом контексте он рассказал, что Пригожин не был "сам по себе". Он входил в состав "мафиозного клана", членами которого являлись "потерянные" генералы в отставке – те, кто выпал из поля зрения СМИ.

"Это неизвестно где находящиеся отставные генералы, в том числе замминистра обороны Евкуров, замначальника генштаба Алексеев, который неизвестно где находится. Таких генералов-потеряшек где-то полтора десятка", – уточнил Яковенко.

"Насколько Путину удастся успешно вести эту войну на два фронта, покажет дальнейшее развитие событий. Но мне представляется, что это реально может привести к внезапному обрушению режима. Потому что, в отличие от либералов, которые либо уезжают из страны, либо пытаются протестовать мирными способами, эти ребята, которые хотят более кровавых методов ведения войны, вооружены", – подчеркнул он.

Журналист также не исключил, что "они в состоянии повторить попытку Пригожина – устроить какой-то вооруженный мятеж".

"Я думаю, что в значительной степени здесь все будет зависеть от того, насколько ситуация на фронте сможет повлиять на настроения в вооруженных силах России, в силовиках", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, 23 августа в Тверской области России потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Позже в РФ официально подтвердили смерть террориста.