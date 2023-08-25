Убийство Пригожина – не просто месть: Путин перешел к новой стадии. Интервью с Яковенко

Гибель хозяина ЧВК "Вагнер", террориста Евгения Пригожина в результате катастрофы самолета в Тверской области, безусловно, была фактом мести главы Кремля Владимира Путина за события конца июня, за пригожинский поход на Москву. Почему месть была отложена на два месяца? Потому что это в стиле кремлевского диктатора. Но это убийство – не только месть. Де-факто Путин перешел к новой стадии своего правления – он пытается вернуть контроль над страной, который утратил в первый же день полномасштабного вторжения в Украину.

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Тем не менее, попытка вести войну на два фронта – с Украиной и с оппонентами внутри страны – может закончиться обрушением режима. Подтолкнуть этот процесс могут успехи украинской армии на фронте. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

– Была ли это запоздалая месть Путина Пригожину? Или есть и другие версии?

– Думаю, тут все достаточно очевидно. Это, прежде всего, месть. Собственно Путин всегда так делает. Он всегда выжидает – это в его традициях. Но это не только месть. Это еще и предупреждение всем остальным. На самом деле Путин просто пытается восстановить свой персоналистский режим. Потому что этот режим прекратил свое существование после 24 февраля 2022 года. А то, что происходило два месяца назад, было демонстрацией того, что Путин не контролирует ситуацию в стране.

И сейчас он пытается восстановить контроль над этой ситуацией единственным способом, который у него остался – методом страха, запугивания, бессудных расправ. Понятно, что Пригожин – это последний человек, который может вызвать какое-то сожаление о его гибели, но его уничтожили бессудным путем. У Путина нет возможности сейчас судить врагов. Он их уничтожает, как хороших, так и плохих. Это метод террориста.

Так что это не только месть. Это попытка восстановить контроль над страной.

– Как вы можете объяснить такую опрометчивость, недальновидность уголовника со стажем Пригожина? Почему он попал в эту ловушку? Неужели он не мог этого предположить?

– Пригожин – авантюрист. Да, безусловно, он уголовник со стажем, но, видимо, переоценил свои возможности. Но надо также понимать, что он был не сам по себе. Это мафиозный клан, в который входит не только Пригожин, но и какие-то достаточно высокопоставленные люди. Часть этих людей сейчас находится в статусе потеряшек – это неизвестно где находящиеся отставные генералы, в том числе замминистра обороны Евкуров, замначальника генштаба Алексеев, который неизвестно где находится. Таких генералов-потеряшек где-то полтора десятка.

Поэтому Пригожин рассчитывал на то, что его клан достаточно влиятельный. Недооценил, просчитался. Бандиты тоже ошибаются.

– А что это за история с ракетой ПВО, которая якобы сбила самолет Пригожина? В мирное время – ПВО?

– Что касается того, каким образом был уничтожен Пригожин, я сейчас не могу давать комментарии. Есть разные версии. Есть версия о том, что самолет был сбит ракетой, что авария произошла вследствие взрыва внутри самолета.

Не знаю, кто сегодня внутри России может провести независимое расследование. Скорее всего, официальной версией будет сбой двигателя. Возможно, спишут на какую-то бандитскую разборку.

Но что это было, ракета или внутренний взрыв, на самом деле, не важно. Важно другое – что режим перешел на другую стадию, на попытку восстановления персоналистского режима путем бессудных казней.

– Вы сказали о новом пути, на который вступил путинский режим. Насколько он может быть успешным? Есть ли ресурс?

– Ресурс есть, если вы говорите о материальном ресурсе. Но самый главный вопрос в том, что этот режим еще может воевать достаточно продолжительное время. То есть попытка Путина восстановить контроль над страной такими методами, скорее всего, может быть успешной.

Но проблема в том, что Путин пытается одновременно вести войну на два фронта. С одной стороны, вести войну против Украины, которую поддерживает весь цивилизованный мир, а с другой стороны, вести уже открытую, репрессивную войну против оппонентов внутри страны.

Причем, не только оппонентов, который против войны, против нападения на Украину, а внутри своей собственной базы – тех людей, которые в принципе поддерживают войну, но хотят, чтобы она велась другими способами, более агрессивными.

Насколько Путину удастся успешно вести эту войну на два фронта, покажет дальнейшее развитие событий. Но мне представляется, что это реально может привести к внезапному обрушению режима. Потому что, в отличие от либералов, которые либо уезжают из страны, либо пытаются протестовать мирными способами, эти ребята, которые хотят более кровавых методов ведения войны, вооружены.

Возможно, они даже в состоянии повторить попытку Пригожина – устроить какой-то вооруженный мятеж. Я думаю, что в значительной степени здесь все будет зависеть от того, насколько ситуация на фронте сможет повлиять на настроения в вооруженных силах России, в силовиках.

Думаю, что первые же серьезные успехи Украины могут полностью перевернуть эту доску, и внутри России может начаться настоящая большая смута.

– А с "Вагнером" что?

– Я думаю, что "Вагнер" сейчас будет уничтожаться. Понятно, что сейчас они попытаются как-то консолидироваться, у них осталось какое-то количество командиров. Но я думаю, что их будут утилизировать по всей стране. Ясно, что "вагнеровцы" – это сейчас та сила, которая Путину не нужна.