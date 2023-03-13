ФСБ задержала донатившую на ВСУ жительницу Хабаровска: ее обвинили в госизмене

В Хабаровске российские силовики задержали местную жительницу, обвинив ее в финансировании Вооруженных сил Украины. Гражданка РФ якобы переводила средства на благотворительные счета для помощи украинской армии "в деятельности, направленной против безопасности" страны-агрессора.

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Она также является активисткой движения "ЯМыФургал" (сторонники бывшего либерального губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого власти осудили на 22 года колонии строгого режима). О задержании женщины отчитался центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Ведомство утверждает, что россиянка действовала "по мотивам политической ненависти и вражды".

Ей вменяют нарушение статьи 275 УК Российской Федерации о "государственной измене". Следствие продолжается.

На видео, которое опубликовали силовики, видно, что женщину задержали просто посреди улицы. Ее куда-то доставили на машине, а потом "пересадили" на самолет.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в телефонном разговоре один из оккупантов сообщил, что российских военных, которые отказываются проходить службу, будут бросать в штурмовые "одноразовые" отряды.

– Тем временем жители Белгородской области РФ, почувствовав на себе последствия "специальной военной операции" диктатора Владимира Путина, попросили прекратить обстреливать Украину с территории их региона. Они не имеют ничего против войны, просто хотят, чтобы она их не затрагивала.

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