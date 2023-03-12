В России тех, кто не хочет служить, решили бросать в штурмовые отряды: на случай, если выживут, тоже есть 'сценарий'. Перехват

В России решили нестандартно подойти к решению проблемы того, что контрактники не хотят служить и сбегают из части. Таких военных, которые отказываются проходить службу, будут бросать в штурмовые отряды, которые называют "одноразовыми".

Видео дня

Об этом стало известно из телефонного разговора двух российских оккупантов, запись которого оказалась в распоряжении "Настоящего Времени" (чтобы послушать перехват, доскролльте страницу до конца). Один из них рассказал о том, что сверху поступило такое неофициальное указание относительно всех несогласных служить.

Придумали в РФ план и на тот случай, если эти "одноразовые" солдаты выживут.

"А если они вдруг останутся живыми, то после победы уже будут в дальнейшем принимать по ним какие-то решения. Они наберут, конечно, это быдло. И что они будут на передке делать? Типа штрафбат, штрафная рота", – сказал военный РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, "мобики" из Оренбургской области записали коллективное обращение к Путину, поскольку осознали, что их отправили на убой. Поначалу их готовили как территориальную оборону для охраны инфраструктурных объектов, однако, как выяснилось позже, их отряд бросили на передовую в Донецкой области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!