ФСБ вербует эксбоевиков ИГИЛа, чтобы отправлять их 'агентами' в Украину: СМИ раскрыли громкие подробности

Российские ФСБ в течение лет вербовали людей, чтобы те становились агентами в Украине. Так, часто российскими шпионами становились бывшие сирийские боевики, которым предлагали за сотрудничество сокращение срока заключения.

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Об этом сообщает издание "Медуза". Известно, что в январе 2023 года Украина разоблачила более 600 российских агентов, однако ФСБ России продолжает отправлять своих шпионов, причем не только в Украину, но и до границы США.

Так, бывший боевик ИГИЛа Бауржан Култанов рассказал свою историю, как его завербовали стать агентом ФСБ. По его словам, после депортации ему грозило 20 лет тюрьмы, однако российские спецслужбы предложили ему сотрудничество.

"Ну, это двадцатка. Но если будешь сотрудничать, сделаем срок ниже низшего", – рассказал Култанов.

После его согласия дело рассмотрели в особом порядке и дали Култанову всего четыре года и четыре месяца. Его сотрудничество с ФСБ началось еще в колонии, где Култанов давал лжесвидетельства и выступал по телевидению. Зачастую спецслужбы РФ показывали Култанову фотографии незнакомых ему людей, где он должен был "узнать" боевиков. Перед выходом из колонии ФСБ заключили с Култановым контракт о сотрудничестве, дали ему новое имя и отправили в Украину.

Так, в 2019 году его начали готовить к вступлению в "чеченские группировки и татарские батальоны, которые хотят воевать за ВСУ", рассказал бывший боевик. ФСБ хотела знать "полную информацию" о поставках и личном составе соединений. Сотрудники ФСБ считали, что в конце концов бывший боевик сможет даже "выйти на украинские спецслужбы".

Российским агентам поручали собирать какие-либо сведения, связанные с Украиной. В частности, как на фронт попасть через Турцию, кто переправляет людей в добровольческие батальоны, что говорят местные украинцы.

Издание также сообщает о еще одной попытке ФСБ завербовать бывшего боевика. Дагестанец Карим рассказал, что он также воевал в ИГИЛ и отсидел по возвращении на родину. По его словам, после того, как он вышел на свободу, российские спецслужбы начали охоту и за нем.

По словам Карима, ФСБ на постоянной основе интересуется россиянами, которые едут "помогать воевать" украинским войскам.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦРУ запустило новую кампанию по вербовке российских шпионов. Да, они выложили видео для россиян, где рассказывается как анонимно и безопасно связаться с разведывательным управлением США.

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